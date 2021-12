Contagios por Ómicron establecerán récord en las próximas semanas

Raleigh, NC.- Ómicron gana terreno en Carolina del Norte donde según sus autoridades en las próximas semanas se convertirá en la variante dominante en medio de la pandemia.

“La variante Ómicron es la más contagiosa y seguramente tendremos récord de casos en las próximas semanas”, dijo la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen en una conferencia conjunta con Kody Kinsley, quien le reemplazará en el cargo a partir de enero, y el gobernador Roy Cooper.

Cohen dijo que la evidencia sugiere que Ómicron es dos a tres veces más contagiosa que la variante Delta, y cuatro a seis veces más contagiosa que el virus original de COVID-19.

Pero, la evidencia también sugiere que Ómicron es menos severo, sin embargo, aún puede ser peligrosa para personas que no estén vacunadas y en particular a los que tienen mayor riesgo de enfermedad grave.

Ver más: Tenga su refuerzo de vacuna del COVID-19 antes de las fiestas

Por eso el mensaje para la población en la conferencia era claro: Buscar el refuerzo de la vacuna antes de fin de año para aumentar la protección.

Las opciones de tratamiento existentes, como los anticuerpos monoclonales, son menos efectivos contra Ómicron, advirtió Cohen.

“En enero vamos a estar con un virus muy contagioso sin ninguna opción de tratamiento que funcione bien (…) Pero sí tenemos vacunas, refuerzos, pruebas, mascarillas y tenemos que usar esas herramientas”.

Según la secretaria los picos de contagios de Ómicron podrían ser superiores a los de Delta. Hasta 10.000 casos al día durante el punto más alto, estimó.

The newest variant of COVID-19, Omicron, is the most contagious we’ve seen yet and will likely set record-high daily case numbers in the coming weeks. You can act now to best protect yourself and your family and friends. https://t.co/tvte9I00R3 pic.twitter.com/ozppr2kQuW

— NCDHHS (@ncdhhs) December 20, 2021