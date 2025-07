Trump anunció acuerdos comerciales con Vietnam

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció de un acuerdo comercial con Vietnam.

A través de sus redes sociales, destacó que “es un gran honor para mí anunciar que acabo de firmar un acuerdo comercial con la República Socialista de Vietnam tras hablar con To Lam, el respetado Secretario General del Partido Comunista de Vietnam”.

It is my Great Honor to announce that I have just made a Trade Deal with the Socialist Republic of Vietnam after speaking with To Lam, the Highly Respected General Secretary of the Communist Party of Vietnam. It will be a Great…

