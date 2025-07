ICEBlock la nueva aplicación que avisará las redadas de ICE

Washington.- Tras el incremento de las redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue creada una aplicación que avisará a tiempo real los procedimientos migratorios.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación, que detallaron que la aplicación denominada ICEBlock, es una que solamente funciona en iPhone.

La aplicación fue lanzada en este año y es totalmente gratis, además fue habilitada con 14 idiomas, con el objetivo principal de reportar a tiempo en dónde se están realizando redadas en Estados Unidos.

Explicaron además los expertos que ICEBlock funciona con tan solo dos toques en la pantalla. Asimismo, el usuario puede reportar los procedimientos agentes de ICE, especificando el tipo de actividad detectada y compartir su ubicación.

De la misma manera, los reportes que realicen los usuarios se eliminarán automáticamente cuatro horas. Con el objetivo de asegurar la actualización veraz de la información.

🚨 People are flooding the ICEBlock app with false reports. The app is designed to help illegal immigrants evade ICE. pic.twitter.com/lUa3deGmvy

— Unlimited L's (@unlimited_ls) July 2, 2025