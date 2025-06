Samsung revelará sus nuevos teléfonos inteligentes plegables

New York.- La reconocida empresa tecnologíca Samsung Electronics Co. Realizará su último lanzamiento del 2025, en la que revelarán sus nuevos teléfonos inteligentes plegables y otros dispositivos Galaxy.

A través de varios medios de comunicación, se conoció que el evento se realizará el próximo 9 de julio.

De la misma manera, trascendió que la presentación de verano Unpacked se realizará en Brooklyn, New York a partir de las 10:00 de la mañana.

A través de un comunicado Samsung, prometió ofrecer “la próxima evolución” de los teléfonos Galaxy y nuevas funciones de inteligencia artificial.

#GalaxyUnpacked July 2025: The Ultra experience is ready to unfold. #GalaxyAI https://t.co/ApTGTqwK9o

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 23, 2025