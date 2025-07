Más de 20 muertos por inundaciones en Texas

Texas.- Las fuertes inundaciones registradas en las últimas horas en diversas localidades de Texas, han dejado como saldo a más de 20 personas muertas y decenas de desaparecidos, específicamente a 25 niñas.

A través de las redes sociales se pudo evidenciar como casas y árboles fueron arrastrados por la súbita subida de las aguas causada por fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas.

Asimismo, se conoció que el grupo de niñas se encontraban en un campamento de verano cuando fueron sorprendidas por las inundaciones tras las precipitaciones acaecidas en el lugar.

En rueda de prensa, el sheriff del condado Kerr, Larry Leitha, destacó que 25 fallecidos han sido confirmados. Mientras se sigue buscando a 23 niñas de un total de 750 que se encontraban en el campamento Mystic Camp.

.@USCG is punching through storms to evacuate Americans from central Texas.

We will fly throughout the night and as long as possible.

This is what the men and women of the U.S. Coast Guard do. pic.twitter.com/2vOgkS5Hun

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) July 4, 2025