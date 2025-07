Sentencian a prisión a una pareja por narcotráfico

Tacoma.- Una pareja que eran miembros claves de una organización de narcotráfico vinculada a la pandilla carcelaria Aryan Family fueron sentenciados a prisión en Estados Unidos.

La Fiscal Federal Interina Teal Luthy Miller, en un comunicado, detalló que Jesse James Bailey, de 40 años, fue sentenciado a 17.5 años de prisión. Su esposa, Candace Bailey, de 43 años, sentenciada a 5 años de prisión.

Durante la audiencia de sentencia el juez principal de Distrito de los Estados Unidos, David G. Estudillo, destacó que “es inimaginable la cantidad de drogas que se estaban distribuyendo». Tras señalar que Bailey creció con padres drogadictos. Al mismo tiempo, el Juez Principal dijo que “ustedes saben el daño que esto causa, y ahora son ustedes quienes lo están causando para tanta gente».

This week, a Washington state couple was sentenced to prison for leading of a drug trafficking ring tied to Aryan prison gangs. See photos of what was seized as part of this joint investigation at https://t.co/cWr9137RDH @FBISeattle pic.twitter.com/Q3uAoj53zM

— FBI (@FBI) July 3, 2025