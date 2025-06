Los Knights caen en la final ante Mud Hens

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights cayeron ante los Toledo Mud Hens por 5-3 el domingo 29 de junio por la tarde en un reñido final de la serie. Colson Montgomery conectó dos jonrones, su segundo juego con más de un jonrón en la serie, y el lanzador Evan McKendry lanzó una entrada impecable como parte de un sólido comienzo para el lanzador derecho.

The @whitesox RHP dishes nine straight strikes in one inning for @KnightsBaseball . pic.twitter.com/quZfd5BkqU

Los dos equipos intercambiaron jonrones solitarios en la primera entrada, y el de Charlotte llegó gracias al bate de Montgomery. Los Knights añadieron otra carrera en la tercera entrada y el marcador se mantuvo empatado 2-1 hasta la sexta. La impecable entrada de McKendry, donde ponchó a los tres bateadores con nueve lanzamientos, llegó en la quinta.

Toledo anotó tres carreras en la sexta entrada después de que un par de bases por bolas aseguraran la victoria. Montgomery conectó su segundo jonrón del juego en la octava; otro jonrón solitario acercó a Charlotte a una carrera. Los Mud Hens añadieron una carrera de seguridad en la parte baja de la entrada y los Knights no pudieron remontar en la novena.

Montgomery terminó la serie 11 de 22 con cuatro jonrones, dos dobles, un triple, ocho carreras impulsadas y nueve carreras anotadas.

Korey Lee y Tim Elko se embasaron dos veces cada uno. Penn Murfee , Garrett Schoenle y Jairo Iriarte hicieron un buen trabajo en el bullpen de los Knights. A pesar de la derrota, los Knights comienzan la segunda mitad de la temporada con una victoria en la serie fuera de casa. Charlotte ganó cuatro de seis juegos y ahora regresa a casa para enfrentarse a los Jacksonville Jumbo Shrimp, ganadores de la primera mitad de la Liga Internacional.

Los Knights recibirán a Jumbo Shrimp durante tres juegos, comenzando el martes 01 de julio, luego se dirigirán a Jacksonville para terminar la serie con tres partidos como visitantes.

Los Chicago White Sox anunciaron las siguientes transacciones relacionadas con la plantilla oficial de los Charlotte Knights el 29 de junio de 2025:

– P Jonathan Cannon reinstated from his rehab assignment and sent from CLT to the White Sox

– INF Jacob Amaya reinstated from the IL

– P Gus Varland placed on the 7-day IL…

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) June 29, 2025