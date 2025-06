Empresa de telefonía celular paga multa por imponer cargos ilegales a militares

Washington.- Una reconocida empresa de comunicación pagará una multa de $500.000 para resolver las acusaciones de violación de la Ley de Alivio Civil para miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA).

Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia, en un comunicado, en el que detalló que la Teleguam Holdings, LLC (GTA) acordó pagar la multa. La cual fue impuesta debido a que más de 1.300 militares rescindieron sus contratos de servicio de telefonía celular debido a órdenes de reubicación militar.

Al respecto, el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, indicó que “los militares no serán penalizados por su servicio patriótico a nuestro país”.

“Procesaremos enérgicamente a las empresas que se nieguen a cumplir con la ley federal que protege a nuestros valiosos hombres y mujeres uniformados que sirven activamente para proteger a nuestra Nación”, acotó.

