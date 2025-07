Gobierno de Trump vuelve a criticar las acciones de la Reserva Federal

Washington.- El gobierno de Donald Trump volvió a criticar las acciones económicas de la Reserva Federal, afirmando que los “altos tipos de interés” dificultan el acceso del público estadounidense al crédito.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt destacó que “el único problema que persiste son los altos tipos de interés para el pueblo estadounidense”.

“El pueblo estadounidense quiere pedir prestado dinero barato, y debería poder hacerlo, pero desafortunadamente, los tipos de interés siguen siendo demasiado altos, por lo que el presidente envió hoy esta nota al presidente de la Reserva Federal”, acotó Leavitt.

De la misma manera, sostuvo que el presidente Donald Trump, mantiene una “fórmula económica probada que funcionó durante su primer mandato y que está volviendo a funcionar”.

Además, recordó que el primer mandatario es un hombre de negocios, por lo que a su juicio “sabe lo que hace respecto a la política económica del país”.

Luego horas más tarde, el presidente Donald Trump, utilizó sus redes sociales, para criticar a las autoridades de la Reserva Federal. “Jerome Tardón Powell y toda su Junta Directiva deberían avergonzarse de haber permitido que esto le sucediera a Estados Unidos”.

“Tienen uno de los trabajos más fáciles, pero a la vez más prestigiosos, de Estados Unidos, y han fracasado, y siguen fracasando”, destacó Trump.

Donald J. Trump Truth Social 06.30.25 01:09 PM EST

Jerome “Too Late” Powell, and his entire Board, should be ashamed of themselves for allowing this to happen to the United States. They have one of the easiest, yet most prestigious, jobs in America, and they have FAILED — And… pic.twitter.com/hXKHbZ7R9l

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 30, 2025