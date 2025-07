El DHS confirmó la detención del boxeador Julio César Chávez

California.- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras estar solicitado en su país por su vinculación con el Cartel de Sinaloa.

Así lo dio a conocer, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, en el que indicó que Chávez, es un “boxeador mexicano y delincuente indocumentado. Tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.

Explicaron que el procedimiento se realizó el miércoles 2 de julio en Studio City, California.

On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.

He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and… pic.twitter.com/c4QeRVpCEr

— Homeland Security (@DHSgov) July 3, 2025