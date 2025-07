Trump amenazó a Musk de retirar las ayudas federales a sus empresas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al empresario Elon Musk de retirar las ayudas federales a sus empresas, tras las continúas críticas por el plan fiscal y presupuestario, el cual se aprobó el martes 1 de julio.

A través de sus redes sociales destacó que “Elon podría recibir, con diferencia, más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”.

Ver más: Revisarán los contratos de Elon Musk con el gobierno de Trump

“Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna. ¿Quizás deberíamos pedirle a Dogecoin que analizara esto a fondo? ¡¡¡Se ahorraría mucho dinero!!!”, afirmó Trump.

Donald J. Trump Truth Social 07.01.25 12:44 AM EST

Elon Musk knew, long before he so strongly Endorsed me for President, that I was strongly against the EV Mandate. It is ridiculous, and was always a major part of my campaign. Electric cars are fine, but not everyone should be…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 1, 2025