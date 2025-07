Zamora.- El futbolista del Liverpool, Diogo Jota, de 28 años, falleció la madrugada del jueves 3 de julio en un accidente de tránsito registrado en España.

A través de medios de comunicación se conoció que el futbolista iba acompañado de su hermano André Jota de 26 años, quien también falleció en el suceso registrado en la autopista A52, en Cernadilla (Zamora).

Asimismo, trascendió que ambos jóvenes iban en un Lamborghini cuando al parecer intentó pasar a otro vehículo en la autopista, pero se le explotó uno de los cauchos, causando que perdiera el control del vehículo.

Luego salió de la vía y chocó con un objeto fijo y el vehículo se incendió rapidamente, causado la muerte inmediata de ambos hermanos.

Ver más: Los Knights caen en la final ante Mud Hens

Tras la sorpresiva muerte, el equipo de Liverpool manifestó estar devastados por la sorpresiva muerte del joven Diogo Jota.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, indicó que “el Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota”.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025