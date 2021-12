Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) por medio de su directora, Rochelle Walensky, pronosticó este viernes, que ómicron será la variante del covid-19 predominante en las próximas semanas en Estados Unidos.

Asimismo, en una rueda de prensa la CDC al lado del equipo de trabajo de The White House, aseguró, «pese a que delta sigue circulando de forma amplia por EE. UU., ómicron está aumentando rápidamente».

Además, Rochelle Walensky, afirmó, «esperamos que se convierta en la cepa predominante en EE. UU., como ha pasado en otros países, en las próximas semanas».

Cross getting your booster shot off your list! Find a booster or vaccine near you at https://t.co/S2DQV6MlBv. pic.twitter.com/xCrn9tMkgE

— The White House (@WhiteHouse) December 17, 2021