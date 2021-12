Raleigh, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte emplazaron a la población elegible del estado a obtener su refuerzo de vacuna del COVID-19 antes de las fiestas de fin de año.

«Con cada dosis de vacuna, nos acercamos a cambiar la marea de enfermedades y muertes provocadas por esta pandemia», dijo en conferencia el gobernador Roy Cooper acompañado por la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen, quien dejará el cargo a finalizar el año, y Kody Kinsley, quien tomará el cargo en sustitución.

“Con las reuniones navideñas, los casos de COVID comenzando a aumentar y una nueva variante altamente contagiosa en camino, es importante que todos tomen medidas para protegerse a sí mismos ya sus familias”, agregó el gobernador.

“Este es un momento para actuar. Podemos evitar que las personas se enfermen de verdad y asegurarnos de que haya atención hospitalaria para todos los que la necesiten. La evidencia preliminar muestra que los refuerzos brindan un nivel significativo de protección contra Ómicron”, dijo Cohen.

With holiday gatherings, COVID cases beginning to rise and a new highly contagious variant on the way, it’s important everyone takes steps to protect themselves and their families. Today, Gov. Cooper and state health officials provided guidance ahead of the Omicron wave. pic.twitter.com/XuuVM65ClN

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) December 20, 2021