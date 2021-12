Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg (MCPH) indicó que se está experimentado escasez de kits de prueba de COVID-19 en el hogar que distribuye en algunas bibliotecas.

En un breve comunicado el departamento explicó escasez se debe a problemas de la cadena de suministro a nivel nacional.

“La cantidad de kits en cada ubicación es muy limitada y la cantidad de kits de prueba disponibles cambia a diario”, indicó el boletín informativo.

