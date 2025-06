Instan a la colectividad a no realizar actividades al aire libre por ola de calor

Washington.- Tras la ola de calor que se está registrando desde los últimos días en diversas ciudades de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) instó a la colectividad a no realizar actividades al aire libre, en horas del mediodía.

A través de un comunicado, detallaron que las personas deben evitar realizar alguna actividad física, especialmente entre el mediodía y las 18:00 horas, tras las altas temperaturas que podrían originar golpes de calor.

De la misma manera, destacaron que entre otras recomendaciones es que durante las horas más calurosas las personas deben tratar de estar en sitios con aires acondicionado y evitar “el sol”.

🌡️ Extreme heat is sweeping the U.S.! Our team at the National Weather Service shares a few essential tips to stay safe. Keep cool, hydrated, and check on your neighbors. Visit https://t.co/Jlj8KgPlgu for more details! pic.twitter.com/uJqtEqEA4R

— National Weather Service (@NWS) June 23, 2025