New York.- El controversial rapero estadounidense Sean «Diddy» Combs fue exonerado el miércoles 2 de julio de los cargos de asociación ilícita y tráfico sexual.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el jurado lo declaró culpable de trata de personas para fines sexuales.

➠#breaking: VERDICT IS IN!!!!! 👇🏻👇🏻 👇🏻

Sean Combs guilty of transportation for prostitution as to Casandra Ventura and Jane – but not guilty as to sex trafficking, not guilty at to racketeering. pic.twitter.com/zIbIweANzX

— Diddy Trial | UPDATES (@DiddyTrialNEWS) July 2, 2025