Trump firmó su controversial megaproyecto fiscal

Washington.- Con motivo al Día de la Independencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó su megaproyecto fiscal, el cual fue controversial durante estos últimos meses.

En un evento realizado en la Casa Blanca, el primer mandatario en compañía de la Primera Dama, Melania Trump, destacó que «al acercarnos al 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, dentro de exactamente un año, estamos creando una economía que genera riqueza para la clase media, una frontera soberana y segura, y un ejército sin igual en el mundo».

«Hemos hecho oficiales los recortes a impuestos de Trump, que son los más grandes en la historia de nuestro país. Vamos a romper todo tipo de récords económicos y ya que entre en vigor esta ley la economía va a despegar como si fuera cohete», afirmó Trump.

De la misma manera, enfatizó que «este proyecto de ley impulsará un crecimiento económico masivo y ayudará a los ciudadanos trabajadores que hacen funcionar este país».

«Nuestro país va a ser un cohete, económicamente hablando”, destacó Trump.

