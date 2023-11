AJ. McLean se reencuentra con su padre después de 42 años

Los Ángeles, CA.- AJ. McLean, de los Backstreet Boys se reencontró con su padre tras 42 años, desde que el artista era un niño de 3 años de edad.

La vida personal del artista este 2023 ha sido muy compleja, pues en marzo anunció que se divorciaba de su esposa, Rochelle Deanna Karidis luego de 11 años de matrimonio que dejó dos hijas en común.

Ver más: ¿Se acabó el amor entre Bad Bunny y Kendall Jenner?

Para el mes de mayo el integrante del famoso grupo musical estadounidense, Backstreet Boys se ingresó en un centro de rehabilitación. Luego de terminar el tour el cantante fue al centro de Arizona donde estuvo ingresado 10 semanas en un programa para tratar el «trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad»

Sin embargo, expresó McLean que esta decisión no fue, «tanto por mi sobriedad». Inmediatamente confesó, «Asisto a mis reuniones con regularidad y sigo mi programa de 12 pasos. Conseguí mi patrocinador. Sé que me lo tomo muy en serio. Pero necesitaba ir a la raíz del problema».

Had the BEST weekend ever ballin’ with @NBAArabic in Abu Dhabi. What a trip!!!! Thanks to everyone who made it happen!! pic.twitter.com/ZhkDfjTyRG

— AJ McLean (@aj_mclean) October 10, 2023