Matt LeBlanc reaccionó por primera vez a la muerte de Matthew Perry

Los Ángeles, CA.- Tras la repentina muerte del actor y escritor canadoestadounidense, Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en la serie «Friends», su fiel amigo Joey Tribbiani, encarnado por Matt LeBlanc reaccionó por primera vez a este lamentable hecho.

Casi tres semanas a la muerte de Perry, LeBlanc se animó para publicar un emotivo escrito acompañado con cinco imágenes que encapsulan su genuina relación de amistad.

LeBlanc destacó en su comunicado sobre la muerte de su amigo, «Matthew, me despido con el corazón encogido. Los momentos que pasamos juntos están, sinceramente, entre los mejores de mi vida. Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, que por fin eres libre. Con mucho amor».

Entre tanto, el actor LeBlanc fiel a su alto sentido del humor dijo, «Y supongo que te quedas con los 20 dólares que me debes«. Del mismo modo, las imágenes mostradas aluden a diferentes secuencias de «Friends», de la serie NBC que se emitió entre el 22 de septiembre de 1994 hasta el 6 de mayo de 2004.

