¿Se acabó el amor entre Bad Bunny y Kendall Jenner?

Sevilla, España.- Bad Bunny y Kendall Jenner, una de las parejas más inesperadas del 2023 está bajo rumor de rompimiento, luego de que se confirmara el romance en la gala MET de NYC, en el mes de febrero de 2023.

Parte del rumor nace en una publicación de Kendall Jenner, donde dijo, «Lo que está destinado para mi, simplemente me encontrará». El ambiguo mensaje fue acompañado por una nostálgica imagen de una puesta de sol.

Ver más: Sofía Vergara: ¿Nuevo amor en su vida tras su divorcio hace 5 meses?

Sin embargo, la hermana de Kim Kardashian no ha esclarecido esta publicación, pero los fans ansiosos iniciaron las especulaciones sobre un posible rompimiento. Comentarios como, «Suena como una publicación de ruptura» y «ella y Bad Bunny rompieron» son más o menos los textos especulativos que reaccionaron a la publicación.

¿Han roto Bad Bunny y Kendall Jenner?

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos juntos, por última vez, el pasado 29 de octubre cuando desayunaban en Beverly Hills. También estaban juntos en la fiesta de Halloween que organizó la modelo donde se disfrazó de Marilyn Monroe y el rapero iba vestido de traje.

happy birthday mister president pic.twitter.com/ihGkbHqf7d — Kendall (@KendallJenner) October 29, 2023

En una entrevista de Bad Bunny a la revista Vanity Fair, el boricua destacó, «No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan». De este modo hizo referencia a su historia de amor con la modelo Kendall Jenner de 28 años.

Del mismo modo, continuó el cantante de 29 años de edad, «Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie».

Ver más: Piqué sobre Shakira: «la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado»

Por el momento, Bad Bunny y Kendall Jenner son una de las parejas más esperadas en la alfombra roja del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), en la celebración de los Grammy Latinos en Sevilla, el jueves 16 de noviembre.

Video: 2da Cumbre de Periodistas “Fortaleciendo nuestra narrativa»