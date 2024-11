Fondos para el desarrollo tecnológico de pequeñas empresas

Raleigh, NC.- Ya se están aceptando solicitudes para una nueva ronda de subvenciones del Programa de Pequeñas Empresas de One North Carolina, una fuente clave de financiación para pequeñas empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo que conducen a productos comerciales.

NEWS: Applications are now open for a new round of grants from the #OneNC #SmallBiz Program, a key source of funding for #NCSmallBusinesses engaged in research + development.

Details: https://t.co/VR60Rn6Akv#EconDev #Funding pic.twitter.com/DZaf6WAQwH

— N.C. Commerce (@NCCommerce) November 21, 2024