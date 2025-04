California se convirtió en la cuarta economía más grande del mundo

California.- El gobernador de California, Gavin Newsom anunció que su estado se convirtió en cuarta la economía más grande del mundo.

A través de un comunicado, Newsom detalló que California superó a Japón y además reiteró la prosperidad en la localidad.

Detalló que según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., la economía de California la cual es de 4,1 billones de dólares de PIB nominal en 2024.

Ver más: Crecimiento mundial disminuirá en el 2025 tras aranceles de Trump

De la misma manera, destacó que California se sitúa solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania.

“California no solo se mantiene al ritmo del mundo, sino que marca el ritmo”, afirmó Newsom. Al mismo tiempo, resaltó sobre las inversiones que están haciendo las personas en el estado.

NEW: California is now the FOURTH largest economy in the world.

Last year, the Golden State's GDP topped $4.1T — surpassing Japan ($4.02T) and behind only Germany ($4.65T), China ($18.74T), and the entire U.S. ($29.18T). pic.twitter.com/6k1rR9GttL

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) April 24, 2025