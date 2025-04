Trump y su esposa viajan a Roma para el funeral del Papa Francisco

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en compañía de su esposa Melania Trump, viajaron a la ciudad de Roma, para participar en los actos fúnebres del Papa Francisco.

A su salida de la Casa Blanca el viernes 25 de abril, el primer mandatario sostuvo “vamos a Roma, donde asistiremos al funeral del Papa Francisco. Nos reuniremos con muchos líderes extranjeros”.

“Quieren reunirse. Los acuerdos comerciales van muy bien. Creo que Rusia y Ucrania están progresando, e Irán también”, afirmó Trump.

.@POTUS: We're going to Rome, where we'll be attending the funeral of Pope Francis… we're going to meet with a lot of the foreign leaders. They want to meet. Trade deals are going very well. I think Russia and Ukraine are coming along, and Iran I think is going very well. pic.twitter.com/e1U7C3YOv6

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 25, 2025