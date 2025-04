Justicia de EE.UU. acusó a un alto miembro del Tren de Aragua

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó a un migrante venezolano de cinco cargos y ser miembro de la banda delictiva del Tren de Aragua.

A través de un comunicado, indicaron que el acusado responde al nombre de José Enrique Martínez Flores, mejor conocido como “Chuqui”, de 24 años.

Explicaron que Martínez está acusado en el Distrito Sur de Texas (SDTX) de conspirar para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, así como de conspiración y distribución de cocaína en Colombia con la intención de distribuirla en Estados Unidos.

Ver más: Acusan a 27 personas de pertenecer al Tren de Aragua en EE.UU.

Detallaron que Flores se encuentra actualmente detenido en Colombia. Al mismo tiempo detallaron que, luego de operación conjunta de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el FBI, junto con socios en Estados Unidos y Colombia, lograron la captura de este peligroso delincuente.

High-Ranking Tren de Aragua Member in Custody on Terrorism and International Drug Distribution Charges

Case Marks First Instance of TdA Member Charged with Terrorism Related Crimes

🔗: https://t.co/TmHFpCoKkn pic.twitter.com/1wXCHevpCM

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 23, 2025