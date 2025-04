Miami.- Tras la aplicación de la ley HB 3 sobre el uso de las redes sociales en menores de 13 años, el gobernador de Florida demandó a la reconocida empresa Snap Inc., la compañía matriz de Snapchat.

A través de varios medios de comunicación se conoció que las autoridades demandaron a la red social por presuntamente incumplir una ley estatal que restringe el acceso de menores de edad a plataformas digitales con características consideradas adictivas.

"Preferred venue for predators": Florida Attorney General @JamesUthmeierFL sues Snapchat over failure to block underage users. pic.twitter.com/dnqAfDVVt3

— FOX & Friends (@foxandfriends) April 23, 2025