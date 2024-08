Charlotte, NC.- Las solicitudes de subvenciones para pequeñas empresas de Beyond Open se abrirán el 5 de agosto. Beyond Open se centra en generar movilidad económica dentro de los Corredores de Oportunidades de Charlotte, incluidas pequeñas empresas de propiedad diversa.

Quien organiza: Foundation For The Carolinas, la fundación comunitaria de la región de Charlotte que conecta a personas, empresas y organizaciones con necesidades y oportunidades; Wells Fargo; y organizaciones de apoyo a pequeñas empresas.

Qué es: Foundation For The Carolinas abrirá las solicitudes de subvenciones Beyond Open el 5 de agosto hasta el 30 de agosto para que los propietarios de pequeñas empresas soliciten capital que ayudará a generar movilidad económica.

Beyond Open es un programa de subvenciones de 20 millones de dólares financiado por el Open For Business Fund de Wells Fargo. En dos rondas anteriores, se distribuyeron 10,7 millones de dólares en subvenciones a casi 300 propietarios de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro seleccionadas.

En la tercera ronda, Beyond Open otorgará hasta 5 millones de dólares a los beneficiarios en cantidades entre 10.000 y 150.000 dólares.

Los propietarios de pequeñas empresas pueden solicitar una subvención Beyond Open para comprar activos de capital, incluidos equipos, tecnología, bienes raíces e inventario.

Las subvenciones de Beyond Open no se pueden utilizar para gastos operativos como nómina, publicidad/marketing, servicios profesionales, costos de mantenimiento, seguros, servicios públicos, pago de deudas y propiedades de inversión.

El programa incluye propietarios de pequeñas empresas diversas (minorías, mujeres, veteranos, LGBTQ, personas con discapacidades) dentro de los Corredores de Oportunidades identificados por la Ciudad de Charlotte.

Las empresas deben estar ubicadas físicamente dentro de uno de los corredores para ser elegibles para recibir un premio en la Ronda 3. Puede encontrar una lista completa de elegibilidad aquí.

El soporte para la solicitud está disponible en beyondopenclt.com, incluida una guía de solicitud, sesiones informativas grabadas, ejemplos de respuestas a preguntas clave y mucho más. También hay tres organizaciones de apoyo a pequeñas empresas disponibles para brindar asistencia técnica. Estas organizaciones incluyen ASPIRE Community Capital, Prospera y el Women’s Business Center de Charlotte.

El programa de subvenciones para pequeñas empresas Beyond Open (Beyond Open) es administrado por FFTC Partners For Empowering Communities, una organización de apoyo de Foundation For The Carolinas.

Es posible gracias al apoyo del Open for Business Fund de Wells Fargo. Beyond Open ayudará a los propietarios de pequeñas empresas en Charlotte-Mecklenburg invirtiendo en activos de capital como equipos, tecnología, inventario y bienes raíces, con el fin de aliviar la pobreza, eliminar los prejuicios y la discriminación, reducir las tensiones vecinales y combatir la comunidad deterioro.

Específicamente, las subvenciones Beyond Open se centrarán en retener empleos, fomentar el crecimiento laboral y el desarrollo económico, e inspirar nuevos esfuerzos empresariales en comunidades con baja movilidad económica (con un enfoque en los «Corredores de Oportunidades» de Charlotte), así como en crear oportunidades para pequeñas empresas, proporcionar bienes o servicios o iniciar negocios en áreas de riqueza donde los propietarios de empresas minoritarias han estado históricamente subrepresentados.

Las solicitudes están disponibles en beyondopenclt.com desde el lunes 5 de agosto al viernes 30 de agosto.

Video: Beyond Open lanza ronda 3 de subvenciones para pequeñas empresas en Charlotte