MLS reconoce a Smith y Privett del Charlotte FC

Charlotte, NC.- El entrenador en jefe de Charlotte FC, Dean Smith, y el defensor Andrew Privett recibieron un reconocimiento para el Equipo de la Jornada de la MLS para la Semana 9.

The long wait is over.

𝐆𝐀𝐅𝐅𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🗣️ pic.twitter.com/jV3kBOrYh4

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 21, 2025