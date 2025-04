Charlotte FC adquiere al defensa Jahkeele Marshall-Rutty

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que el defensor Jahkeele Marshall-Rutty se ha unido al Club en préstamo del CF Montreal hasta el final de la temporada 2025.

Another defender in our ranks ⚔️

We have acquired Jahkeele Marshall-Rutty on loan from CF Montréal. pic.twitter.com/Q5A57FTOV9

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 23, 2025