Detienen a hombre por exhibicionismo en Charlotte Rail Trail

Charlotte, NC.- Un nuevo caso de exhibicionismo encendió las alarmas en la comunidad de Charlotte. La Unidad de Agresión Sexual del Departamento de Policía Metropolitana (CMPD) abrió una investigación luego de un reporte recibido el pasado 7 de abril. El incidente ocurrió a lo largo del popular Charlotte Rail Trail, una zona frecuentada por familias, deportistas y visitantes en la División Central de la ciudad.

Detectives with the CMPD’s Sexual Assault Unit are conducting an investigation into an indecent exposure incident that occurred on April 7, 2025, along the Charlotte Rail Trail in the Central Division.

During the investigation, detectives identified a suspect, Santiago Garcia…

— CMPD News (@CMPD) April 24, 2025