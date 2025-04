Meta anuncia nuevas restricciones en las cuentas de los adolescentes

California.- Nuevos límites y restricciones fueron implementados por la empresa Meta para las cuentas en Facebook e Instagram para los usuarios adolescentes.

A través de un comunicado, indicaron que “estas cuentas cuentan con protecciones integradas limitan quién puede contactarlos y el contenido que ven. Asignamos automáticamente a los adolescentes a Cuentas para Adolescentes, y los menores de 16 años necesitan el permiso de sus padres para cambiar cualquiera de estas configuraciones y que sean menos estrictas”.

En este sentido, indicaron que en la red social Instagram implementaron nuevas protecciones integradas para las cuentas para adolescentes. “Sabemos que a los padres les preocupa que desconocidos contacten con sus hijos adolescentes o que estos reciban contacto no deseado”.

Explicaron que las protecciones integradas que ofrecen las cuentas de Adolescentes, incluyen nuevas restricciones para los Lives de Instagram y las imágenes no deseadas en los Mensajes Directos.

Today, we’re beginning to expand Teen Accounts to @facebook and @messenger and rolling out additional features on @instagram to help keep teens safe.https://t.co/k3Kdzwp0bD

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 8, 2025