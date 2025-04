Detenido exjuez por tener de inquilino a un miembro del Tren de Aragua

Nuevo México.- Autoridades federales arrestaron a un exjuez y a su esposa en la localidad de Nuevo México, tras tener presuntamente como inquilino a un integrante de la banda delictiva del Tren de Aragua.

A través de medios de comunicación se conoció que el magistrado fue identificado como Joel Cano, y su esposa, Nancy Cano, quienes vivían en la calle North Reymond, en Las Cruces, en el estado de Texas.

Trascendió que el año pasado Cano le había alquilado su casa a un migrante identificado como Cristhian Ortega-López de 23 años de edad, quien al parecer es miembro de la banda delictiva del Tren de Aragua.

De la misma manera, autoridades señalaron que la esposa del exfiscal lo había contratado en varias oportunidades al migrante para que realizara las labores doméstica del hogar.

JUST IN: New Mexico judge Joel Cano and his wife have been arrested after they were caught housing an alleged Tren de Aragua member. Cano recently resigned after authorities arrested 23-year-old Cristhian Ortega-Lopez. "The home of a former judge in Las Cruces was raided… pic.twitter.com/RjoZVD7LrA — Collin Rugg (@CollinRugg) April 24, 2025

Permitía al migrante utilizar las armas de fuego

Por otro lado, también trascendió que la fiscalía tiene información de que el exjuez presuntamente permitía a Ortega-López utilizar las armas que tenía en su vivienda.

En este sentido, los detenidos fueron llevados al centro de detención del condado Doña Ana, en la que fueron acusados de manipulación de pruebas. Además, no se les permitió una fianza.

Mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo referencia en su cuenta en la red social X, sobre la noticia, en la que reiteró que “si estás aquí ilegalmente y violas la ley, te perseguiremos, te arrestaremos y te encerraremos”.

Under President Trump, we have arrested over 150,000 aliens—including more than 600 members of the vicious Tren de Aragua gang.



If you are here illegally and break the law, we will hunt you down, arrest you and lock you up. That’s a promise. https://t.co/mjdGOwXkfI — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 25, 2025

.@AGPamBondi gives updates on the New Mexico judge who harbored a Tren-de-Aragua gang member in his home: "He took one of the TDA members' cellphones — beat it with a hammer — and then walked the pieces to a city dumpster to dispose it to protect him… Not only that, this TDA… pic.twitter.com/PfPUDpFjxm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 25, 2025

