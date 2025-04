Charlotte, NC.- El alero de 24 años explotó con siete puntos (3 puntos, 4 asistencias) en tres partidos para Charlotte la semana pasada. Oliver Okuliar ayudó a los Checkers a cerrar la temporada regular con tres importantes victorias: tres puntos (2 puntos, 1 asistencia) en Hartford el miércoles, dos puntos más (1 punto, 1 asistencia) el viernes en Springfield y dos asistencias en el último partido del sábado.

— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) April 21, 2025