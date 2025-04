Charlotte Knights implementa el programa de ahorro de alimentos «Pass the Plate»

Charlotte, NC.- Esta temporada, Charlotte Knights alimentan a la comunidad de diversas maneras con la iniciativa «Pass the Plate», en asociación con Feeding Charlotte, una organización sin fines de lucro que lucha contra el hambre y reduce el desperdicio transportando el excedente de alimentos a organizaciones locales sin fines de lucro necesitadas.

This season, the Charlotte Knights and Pro Sports Catering are proud to partner with Feeding Charlotte to package and donate excess food from game days to local non-profits.

Feeding Charlotte’s mission is to rescue surplus, freshly prepared meals to reduce food waste and feed… pic.twitter.com/4uApUt1bsw

