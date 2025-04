Advierten el incremento de los casos de autismo en EE.UU.

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) alertaron el incremento de los casos de autismo (TEA) en niños en Estados Unidos.

A través de un reciente informe detallaron que aproximadamente 1 de cada 31 niños fue diagnosticado con autismo a los 8 años en 2022, en comparación con 1 de cada 36 en 2020

Explicaron que “entre los niños de 8 años en 2022, la prevalencia de TEA fue de 32,2 por cada 1000 niños (uno de cada 31) en los 16 sitios, con un rango de 9,7 en Texas (Laredo) a 53,1 en California. La estimación general de la prevalencia observada fue similar a las estimaciones calculadas utilizando modelos bayesianos jerárquicos y de efectos aleatorios”.

Ver más: Trump conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

“El TEA fue 3,4 veces más prevalente entre los niños (49,2) que entre las niñas (14,3). En general, la prevalencia de TEA fue menor entre los niños blancos no hispanos (blancos) (27,7) que entre los niños asiáticos o isleños del Pacífico (A/PI) (38,2), los indígenas americanos o nativos de Alaska (AI/AN) (37,5), los negros no hispanos o afroamericanos (negros) (36,6), los hispanos o latinos (hispanos) (33,0) y los niños multirraciales (31,9).

De la misma manera, destacaron que en el registro de 15 de los 16 centros para 8.613 niños de 8 años que cumplían con la definición de caso de TEA. De estos 8613 niños, el 68,4 % tenía un diagnóstico documentado de TEA, el 67,3 % tenía elegibilidad documentada para educación especial para autismo y el 68,9 % tenía un código documentado de TEA según la CIE-9 o la CIE-10. Los tres elementos de la definición de caso de TEA estaban presentes en el 34,6 % de los niños de 8 años con TEA”.

Además, enfatizaron que “los niños con TEA nacidos en 2018 tuvieron más evaluaciones e identificaciones durante la edad de 0 a 4 años que los niños con TEA nacidos en 2014, durante el período de 0 a 4 años. Este patrón se interrumpió a principios de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19”.

Por último, el secretario de salud de EE.UU. Robert Kennedy, destacó que «la epidemia [del autismo] es real. Solo un porcentaje muy pequeño puede atribuirse a un mejor reconocimiento o a mejores criterios de diagnóstico… Esto es catastrófico para nuestro país… Vamos a encontrar la respuesta”.

. @SecKennedy : "The [autism] epidemic is real. Only a very small percentage of it can be charged to better recognition or better diagnostic criteria… This is catastrophic for our country… We're going to find the answer." pic.twitter.com/7tq9Il8nK8

«Vamos a anunciar una serie de nuevos estudios para identificar con precisión cuáles son las toxinas ambientales que causan el autismo. Esto no se ha hecho antes y lo haremos de forma exhaustiva e integral», indicó.

.@SecKennedy: "We're going to announce a series of new studies to identify precisely what the environment toxins are that are causing [autism]. This has not been done before and we're going to do it in a thorough and comprehensive way." pic.twitter.com/g7qlFEfzIX

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 16, 2025