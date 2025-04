Arrestan a reincidente con 42 cargos por robos de vehículos

Charlotte, NC.- Charlotte enfrenta un desafío constante en la lucha contra el crimen: los infractores reincidentes, cuya actividad delictiva eleva la percepción de inseguridad en la ciudad. La Policía Metropolitana de Charlotte (CMPD) identificó un nuevo caso que ilustra este fenómeno con claridad: un hombre con 42 cargos.

Repeat offenders can have a huge impact on the perception of crime in Charlotte.

By increasing incident and victimization numbers, habitual offenders inflate crime statistics while, in reality, multiple incidents are the work of one or a few individuals. Breaking and/or Entering… pic.twitter.com/X425TF8E5D

— CMPD News (@CMPD) April 24, 2025