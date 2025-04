Trump pide la salida del director de la Reserva Federal

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump exigió la salida del director de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, por las medidas económicas en el país.

A través de sus redes sociales, Trump acusó a Powell de tomar decisiones monetarias, las cuales a su juicio son “demasiado tarde y equivocadas”, tras la situación económica que vive EE.UU. por la imposición de aranceles.

“Se espera que el BCE recorte las tasas por séptima vez, y sin embargo, demasiado tarde Jerome Powell, que siempre llega demasiado tarde y equivocado, emitió un informe que fue otro desastre típico”, afirmó Trump.

Ver más: Inflación en Estados Unidos cayó en 2,4%

De la misma manera, destacó que “los precios del petróleo han bajado, los comestibles, incluso los huevos han bajado, y Estados Unidos se está haciendo rico con los aranceles”.

En este sentido, a juicio de Trump Powell debió haber reducido las tasas de interés “hace mucho tiempo”, como lo hizo el Banco Central Europeo.

The ECB is expected to cut interest rates for the 7th time, and yet, “Too Late” Jerome Powell of the Fed, who is always TOO LATE AND WRONG, yesterday issued a report which was another, and typical, complete “mess!” Oil prices are down, groceries (even eggs!) are down, and the USA…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 17, 2025