Charlotte FC conquista el Top 5 de la MLS tras la novena jornada

Charlotte, NC.- El Charlotte FC pisa fuerte en la Major League Soccer y lo confirma con números contundentes que lo catapultan al Top 5 general. Tras vencer con autoridad al San Diego FC el pasado sábado, el equipo firmó su quinta victoria consecutiva como local en lo que va de temporada. A eso se le suma una racha aún más sólida: ocho triunfos seguidos en casa durante temporada regular.

“Things are going well for Charlotte FC right now, and it’s 𝐝𝐚𝐫𝐧 𝐟𝐮𝐧 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐞.”- @BenSteiner00

The Crown continues to put the league on notice 🗣️ https://t.co/GkDB1Iy1hY

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 23, 2025