Blue Origin realizó con éxito el viaje al espacio con solo mujeres

Texas.- El esperado viaje de mujeres por el espacio por la reconocida empresa Blue Origin, de Jeff Bezos se realizó con total éxito el lunes 14 de abril.

A través del portal web Blue Origin, se conoció que en el viaje fueron la presentadora Lauren Sánchez, la periodista Gayler King, la cantante Katy Perry y la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe.

Medios locales, indicaron que el despegue de la aeronave se registró en horas de la mañana desde la base de lanzamiento de Blue Origin en Van Horn, Texas y tuvo una duración de 10 minutos.

Es de mencionar, que al momento de la llegada de la aeronave fueron recibidas, por el dueño de la compañía, el reconocido empresario Jeff Bezos.

What an amazing crew! Great flight this morning. pic.twitter.com/4h5fNGpRRO

“Blue Origin completó con éxito su undécimo vuelo espacial tripulado para el programa New Shepard”, afirmó el comunicado de la empresa.

Ver más: Gobierno de Trump anunció su compromiso para empoderar a los niños

De la misma manera, destacaron que “New Shepard ha transportado a 58 personas al espacio, incluyendo cuatro que han volado dos veces”.

We just completed our 11th human spaceflight and the 31st flight of the New Shepard program. The astronaut crew included Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez.

To date, New Shepard has flown 58 people to space. Read more:… pic.twitter.com/Qglt1p1Wc2

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025