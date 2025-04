Eliminarán gradualmente los colorantes sintéticos en EE.UU.

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos conjuntamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunciaron la eliminación gradual de todos los colorantes sintéticos derivados del petróleo del suministro de alimentos del país.

A través de un comunicado publicado por la FDA destacaron que la iniciativa es la más amplia de la administración para «hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable».

En este sentido, indicaron que establecerán un estándar nacional y un cronograma para que la industria alimentaria haga la transición de colorantes petroquímicos a alternativas naturales.

De la misma manera, detallaron que iniciarán con el proceso para revocar la autorización de dos colorantes alimentarios sintéticos: Rojo Cítrico n.° 2 y Naranja B, en los próximos meses.

La FDA destacó, además, que trabajarán “con la industria para eliminar los seis colorantes sintéticos restantes: Verde FD&C n.° 3, Rojo FD&C n.° 40, Amarillo FD&C n.° 5, Amarillo FD&C n.° 6, Azul FD&C n.° 1 y Azul FD&C n.° 2, del suministro de alimentos para finales del próximo año. Autorizar cuatro nuevos colorantes naturales en las próximas semanas, a la vez que se acelera la revisión y aprobación de otros”.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr indicó que «durante demasiado tiempo, algunos productores de alimentos han estado suministrando a los estadounidenses productos químicos derivados del petróleo sin su conocimiento ni consentimiento».

Today, the FDA is asking food companies to substitute petrochemical dyes with natural ingredients for American children as they already do in Europe and Canada. https://t.co/dcEuguoIw8

— Dr. Martin Makary (@DrMakaryFDA) April 22, 2025