Gobierno de Trump logra la captura de 600 integrantes del Tren de Aragua

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció que durante estos últimos meses han logrado la captura de 600 delincuentes pertenecientes a la peligrosa banda delictiva venezolana el Tren de Aragua.

Así lo dio a conocer, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su cuenta de la red social X en la que señaló “bajo la presidencia de Trump, hemos arrestado a más de 150.000 extranjeros. Incluidos más de 600 miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua”.

Every single day I receive a report on my desk of the murderers, rapists, child abusers, and other sickos that our ICE enforcement agents are arresting around the country.



Under President Trump, we have arrested over 150,000 aliens—including more than 600 members of the vicious… pic.twitter.com/rp9GxdfjLy

