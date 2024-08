¡A reciclar en el regreso a clases!

Charlotte, NC.- Con el inicio de un nuevo año escolar, parece que todo es nuevo. Pero existe una forma de reutilizar y reciclar y es el llamado que hacen desde el Condado Mecklenburg. «¡Asegurémonos de reciclar correctamente! Aquí tienes algunos consejos para tener en cuenta en la escuela y en casa», indicaron.

The new school year is a perfect time for a lesson on recycling right! Learn what's recyclable and what's not, how to reduce waste and support your school: https://t.co/MpI2IgnxNj pic.twitter.com/YSOKxnOPJu

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 24, 2024