El programa de reciclaje mejorado ahora incluye madera

Charlotte, NC.-La lista de lo que se puede reciclar y dejar en los centros de reciclaje de servicio completo del Condado Mecklenburg es mucho más larga y ahora permite madera.

We can now recycle wood!

Bring clean wood, wooden furniture and other wood waste to three of our full-service recycling centers. It's OK if they're painted or varnished!

Wood waste will be ground and used in furniture construction: https://t.co/NqU4rtX8u2 pic.twitter.com/f56fGZNBNQ

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 14, 2024