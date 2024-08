Kamala Harris de visita en NC

Raleigh, NC.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estará de visita en Carolina del Norte este viernes 16 de agosto, luego de haber suspendido la semana pasada lo pautado por el paso del huracán Debby.

As Vice President, I was proud to cast the tie-breaking vote to pass a bill giving Medicare the power to negotiate drug prices.

Today, I was proud to stand with President Biden to announce lower health care costs as a result of those negotiations. pic.twitter.com/6ZHcY0iWbF

— Vice President Kamala Harris (@VP) August 16, 2024