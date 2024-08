Kamala Harris eligió a su compañero de fórmula

Washington.- A tan solo horas de iniciar la campaña electoral, la demócrata Kamala Harris anunció que el gobernador de Minesota, Tim Walz, será su compañero de fórmula para la vicepresidencia si gana las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

A través de varios portales se conoció que los demócratas aparecerán por primera vez juntos en público la tarde del martes 6 de junio en un mitin en Filadelfia (Pensilvania).

Tim Walz, de 60 años, es el gobernador de Minesota desde 2019, cargo para el que fue reelegido en 2022, y era considerado el más progresista de los tres aspirantes finalistas para el cargo.

Ver más: Kamala Harris tiene una ligera ventaja sobre Trump

De la misma manera, Walz utilizó sus redes sociales para agradecer el nombramiento de Kamala Harris como su compañero de fórmula. La vicepresidenta Harris nos muestra la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases. Así que, ¡hagámoslo, amigos! Únanse a nosotros», afirmó.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.

I’m all in.

Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.

So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024