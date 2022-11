Tres ciudadanos estadounidenses financiaban a insurgentes de Camerún

Dakar, Senegal.- Tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados y acusados de recaudar fondos con el fin de apoyar a los combatientes separatistas en el país centroafricano, de acuerdo con el U.S. Department of Justice.

Para el año 2017 los combatientes de las dos regiones comenzaron a luchar en contra de los militares. Esta lucha tiene el objetivo de formar un Estado separatista, al que denominan Ambazonia.

Los tres ciudadanos estadounidenses de origen camerunés son; Claude Chi, de 40 años, de Lee’s Summit, Missouri; Francis Chenyi, 49, de St. Paul, Minnesota; y Lah Néstor Langmi, de 46 años, de Buffalo, Nueva York.

El comunicado de U.S. Department of Justice también precisa que estos sujetos solicitaron y recaudaron fondos para suministros, armas y materiales explosivos. Además se detalló que los mismos serían utilizados para perpetrar ataques contra el personal del gobierno y las fuerzas de seguridad camerunés.

Three Indicted for Involvement in Violent Crisis in Cameroon

Conspiracy Included Kidnapping Cameroonians, Demanding Ransoms from U.S. Relatives to Fund Separatist Militia Groups in Cameroonhttps://t.co/dv6WtZoJwC

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) November 28, 2022