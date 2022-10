Cementera Lafarge culpable de pagar $5.92 millones al Estado Islámico

Nueva York, NY.- La cementera de origen francesa Lafarge, se declaró culpable de un pago al Estado Islámico junto a otros terroristas para poder seguir operando en Siria, ante un tribunal estadounidense donde acordó pagar $778 millones.

Esta admisión en la corte federal de Brooklyn representa la primera vez que una empresa se declara culpable en territorio estadounidense, por cargos inherentes al apoyo de una organización terrorista.

Por su parte, Lafarge que es parte de Holcim (HOLN.S) desde 2015, acordó pagar $778 millones en confiscación y multas como parte del acuerdo de culpabilidad.

Previamente los fiscales estadounidenses probaron que Lafarge por medio de subsidiaria en Siria, Lafarge Cement Siria, le pagó al Estado Islámico y al Frente Al Nusra un equivalente de $5.92 millones entre el 2013 y 2014.

Lafarge pleads guilty in New York for payments to #ISIS #Daesh. #Lafarge will pay the enormous fine in the USA of $777.8 million, which shows gravity of the crime. Meanwhile #Yezidi #Yazidi #YazidiGenocide survivors are traumatized and live in tents. Where are their reparations? https://t.co/IgJpYK8b46

— FreeYezidiFoundation (@Free_Yezidi) October 18, 2022