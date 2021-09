Once días de diversión familiar en la Feria de Cabarrus

Charlotte, NC.- La diversión familiar en Carolina del Norte está garantizada en la Feria de Cabarrus que abrirá al público once días en octubre.

La Feria de Cabarrusse llevará a cabo en asociación con Queen Charlotte Fair, entre el 21 y 31 de octubre, en Route 29 Pavilion (Explanada de la Ruta 29), convenientemente ubicado frente al Charlotte Motor Speedway. Justo en la esquina de Bruton Smith Blvd y Highway 29.

En un comunicado enviado a Progreso Hispano News se dan detalles de la feria. Contará con la participación de vendedores locales. Toda la comida, manualidades, juegos y atracciones serán provistas por proveedores del condado Cabarrus y áreas circundantes.

Habrá una amplia variedad de alimentos y artesanías, nuevos y únicos de artistas locales, y negocios talentosos de la comunidad.

Además, la feria también se asoció con una empresa local de diversiones para proporcionar atracciones y juegos mecánicos.

MARK YOUR CALENDARS!

Get ready for your new favorite fall fair.

October 21-31, 2021https://t.co/GB15RC27R2 pic.twitter.com/vrSKAb4P6t

— Cabarrus Fair (@FairCabarrus) September 20, 2021