Vladimir Putin activa sus fuerzas de disuasión nuclear

Moscú, Rusia.- El presidente ruso, Vladimir Putin, dio la tensa orden de poner las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia en, «régimen especial de servicio» luego de que la OTAN marcara su posición actualizada frente al conflicto, a lo que Putin, le parecieron, «declaraciones agresivas».

Estas fuerzas de disuasión estratégica de Rusia están conformadas por las fuerzas nucleares, misiles intercontinentales. No obstante, se suman periféricas como fuerzas no nucleares, defensa antimisiles, sistema de alerta temprana y defensa antiaérea.

En este sentido, Vladimir Putin dio estas órdenes en una reunión con el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, junto al jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov.

Putin pone en alerta sus fuerzas de disuasión nuclear

Asimismo, Vladimir Putin precisó, «Los más altos cargos de los principales países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas en contra de nuestro país. Por eso ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado mayor poner las fuerzas de disuasión del Ejército ruso en régimen especial de servicio».

Vladimir Putin met with Defence Minister Sergei Shoigu and Chief of the General Staff of the Armed Forces Valery Gerasimov https://t.co/iFxbt46gjR

— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 27, 2022