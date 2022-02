Volodímir Zelenski no deja Ucrania y presiona a la UE

Washington, DC.- Estados Unidos está preparado para atender al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y ayudarlo a escapar de Kiev, antes de que sea capturado o asesinado por las fuerzas militares rusas, que ganan terreno rápidamente a medida que avanzan por todos los flancos.

Sin embargo, el presidente Volodímir Zelenski, se niega a aceptar su salida de Ucrania. Del mismo modo, algunas fuentes informan que Estados Unidos ha mantenido contacto con Zelenski, para manejar asuntos de seguridad.

En este sentido, el presidente de Ucrania en una alocución nacional precisó, «Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir el jefe de Estado».

Al mismo tiempo, Volodímir Zelenski, solicitó a la Unión Europea (UE), decidir si definitivamente se van a adherir a Ucrania, «Es un momento para cerrar la larga discusión de una vez por todas y decidir sobre la membresía de Ucrania en la UE».

Por otro lado, en conversaciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que, en una llamada telefónica, «que las armas y el equipo de nuestros socios están en camino a Ucrania». También «celebró», «¡La coalición contra la guerra está funcionando!», tras resistir otra dura noche de ataques de Rusia.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022